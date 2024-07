Krefeld und seine Sportvereine Fast 18.300 Mitglieder: Schwimmen ist die mit Abstand beliebteste Sportart in Krefeld

Fast jeder hat es schon getan und hatte dabei sogar richtig Spaß, denn es ist die Sportart, die besonders im Sommer gar nicht als Sport empfunden wird, sondern als erfrischende Abkühlung. Und so zieht es in den heißen Monaten Familien, Freunde und Sonnenanbeter in die Schwimmbäder. „Eine Badehose hat eben jeder“, sagt Gustl Meinecke, 1. Vorsitzender des SV Neptun Krefeld, und gibt damit schon einmal den ersten Hinweis darauf, warum Schwimmen ein so niedrigschwelliger Sport ist. Doch dass das Schwimmen in Krefeld so dermaßen beliebt ist, mag manch einen überraschen: 18.290 Mitglieder (Stand April 2024) sind in den Krefelder Schwimmvereinen angemeldet, wobei der SV Bayer Uerdingen 08 e.V. mit 10.758 der mitgliedsstärkste Verein ist.