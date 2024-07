Überblick Bäder und Freibäder Hier können Krefelder auch bei Regenwetter schwimmen gehen

Krefeld · Der Juni und der Juli sind quasi ins Wasser gefallen, der Gang ins Freibad machte nur an wenigen Tagen so richtig Spaß. Jetzt beginnen die Sommerferien. Ob das Wetter besser wird, ist fraglich. Doch egal ob Freibad für sonnige oder Hallenbad für verregnete Tage, in Krefeld gibt einige Angebote für Schwimmbegeisterte. Ein Überblick.

06.07.2024 , 05:05 Uhr

Das Badezentrum Bockum hat seine Öffnungszeiten drastisch erhöht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Jessica Kuschnik