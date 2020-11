Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität in Krefeld : Polizei überführt schwerkriminelle Drogenbande – sechs Mann in U-Haft

Die Polizei hat Status-Meldungen der Drogenbande aus Messenger-Diensten ausgedruckt, auf denen die Tatverdächtigen Betäubungsmittel zum Kauf anbieten. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Staatsanwaltschaft sprach am Freitag von organisierter Schwerkriminalität. In der Südstadt hat eine Bande schwunghaften Handel mit Drogen betrieben und in acht Monaten rund 2,5 Millionen Euro eingenommen. Sechs verdächtige Krefelder sitzen in Untersuchungshaft.