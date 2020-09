Kostenpflichtiger Inhalt: Frust in Krefeld über die IG Metall : Schwerbehinderte fürchten um ihre Arbeitsplätze bei Outokumpu

Die Stahlkrise hat in den zurückliegenden Jahren ihre Spuren hinterlassen: Bei Outokumpu an der Oberschlesienstraße sind Auswirkungen bis heute spürbar. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Exklusiv Krefeld Betroffene schreiben sich in einem Offenen Brief an die Industriegewerkschaft Metall ihren Frust von der Seele und kündigen an, ihre Mitgliedschaft in der IG Metall zu kündigen.