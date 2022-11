Schwanenmarkt in Krefeld Ermittlungen im Asbest-Skandal ausgeweitet

Der Sachverhalt scheint klar: Bei der Renovierung der ersten der 199 Wohnungen am Schwanenmarkt wurde mit dem Problemstoff Asbest entgegen der Vorschriften umgegangen. Ohne Schutzkleidung, ohne Sicherheitsschleuse wurde das gesundheitsgefährdende Mineral entfernt und entsorgt. Die kleinen Partikel können eingeatmet zu Lungenkrebs führen. Weder die Arbeiter noch das Publikum am Schwanenmarkt waren ein Zeit lang vor dem Asbeststaub sicher. Das Material wurde durch eine Rutsche aus den Wohnungen in einen offenen Container transportiert. Nach Bekanntwerden scaltete sich die Abteilung Arbeitsschutz der Bezirksregierung ein und verhängte einen Baustopp. Danach ging die Sanierung der restlichen Wohnungen in geordneten Bahnen weiter. Doch wer trögt strafrechtlich die Verantwortung für die Rechtsverstöße bei der Entfernung des in den Bodenbelägen enthaltenen Asbestmaterials?