Millionen-Investition in Krefeld Wie die Schutzengelkirche Oppums Zentrum wiederbeleben soll

Die Pfarrgemeinde St. Augustinus will ein neues Begegnungszentrum in Oppum schaffen und dafür nicht nur das Kirchengelände an der Hauptstraße, sondern auch die Schutzengelkirche selbst umbauen. Gemeinsam mit der Caritas sollen zahlreiche soziale Angebote von Kita bis Tagespflege sowie Wohnraum entstehen, das Gemeindeheim zieht nun in die Kirche und verändert so auch den Kirchraum. Mit den neuen Plänen des Schutzengelzentrums will sich die Gemeinde den Menschen im Stadtteil öffnen, zum weltlichen Treffpunkt werden und so auch den Standort Schutzengelkirche für die Zukunft sichern.