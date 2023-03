Schulsozialarbeit in Krefeld „Schlimmstenfalls geht’s um Drogen, Kriminalität und Traumata“

Schulsozialarbeit wird in der Gesellschaft immer mehr zum Thema und zu einer Notwendigkeit. Die Stadt Krefeld habe die Erfordernisse an den Bildungseinrichtungen schon früh erkannt, erklärte ein Stadtsprecher. In den vergangenen drei Jahren habe die Stadt die Schulsozialarbeit stark ausgebaut und im Bereich der Sekundarstufe 1 (Jahrgngstufen fünf bis zehn) bereits seit 2012 deutlich erweitert. Auch die Erich-Kästner-Schule in Inrath profitiere von der personellen Verstärkung. An der Förderschule mit den Schwerpunkten „Lernen, emotionale, soziale Entwicklung und Sprache“ kümmern sich neben Schulleiter Jörg Geelen und dem Lehrpersonal drei Schulsozialarbeiterinnen um 220 Schüler. „Über unser Rahmenkonzept im Sinne einer idealen Förderung der Schüler haben wir eine enge Kooperation zwischen Schule, Schulamt und dem Fachbereich Jugendhilfe geschaffen“, erklärte Guido Trappmann, Leiter der Kommunalen Zentralstelle für Beschäftigungsförderung (Kom.ZfB). „Wir wollen Schüler mit Auffälligkeiten unterstützen und herausarbeiten, wo ihre Stärken liegen. Vor allem über die kommunale Schulsozialarbeit besteht ein direkter Zugang zum Fachbereich Jugendhilfe und dort zum Beispiel zu den Experten in der Jugendgerichtshilfe und den Hilfen zur Erziehung“.