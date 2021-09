Schuljahr 202/23 : Schulanmeldungen für künftige i-Dötzchen

Krefeld Das regionale Bildungsbüro hat mit Schulamt und Grundschulen einen „Schulwegweiser Grundschulen“ erstellt. Schulpflichtig werden Kinder, die bis zum 30. September 2022 sechs Jahre alt werden.

(RP) Jedes Kind, das bis zum 30. September 2022 sechs Jahre alt wird, ist im nächsten Jahr schulpflichtig und wird im August eingeschult. Um ihr Kind anzumelden, müssen die Eltern in der Zeit von Montag, 27. September, bis Freitag, 1. Oktober, telefonisch einen Termin mit der Schule ihrer Wahl vereinbaren. Die Schulbüros sind in der Regel zwischen 8 und 10.30 Uhr erreichbar.

Das eigentliche Anmeldegespräch findet dann in der Woche von 4. bis 10. Oktober statt. Fester Anmeldetermin für alle Grundschulen ist Dienstag, 5. Oktober, von 16 bis 18 Uhr. Es wird jedoch empfohlen, die Möglichkeit der Terminabstimmung zu nutzen, da in diesem Fall in der Regel mehr Zeit für ein erstes Gespräch zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und Kind zur Verfügung steht. Die Anmeldegespräche erfolgen in den Schulen nur nach den 3G-Regeln (Geimpft, genesen, getestet). Die Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen. In den Krefelder Schulgebäuden besteht außerdem Maskenpflicht (FFP2 oder OP-Maske) für alle Personen ab sechs Jahren.