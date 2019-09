Digitalisierung : Schulen: Stadt lässt Gutachter einen Medienentwicklungsplan erarbeiten

Krefeld (RP) Der Unterausschuss für Schulbau, -sanierung und -ausstattung hat sich über den Sachstand zur Digitalisierung der Schulen informiert, die jetzt in die konkrete Umsetzung geht. Jürgen Maas, Fachbereichsleiter Schule, informierte die Gremiumsmitglieder über die Rahmenbedingungen: „Die Förderung über den Digitalpakt für Schulen sieht vor, dass zunächst 80 Prozent der Mittel in die Gebäudeinfrastruktur investiert werden, bevor die restlichen 20 Prozent der Gelder für die Anschaffung der Endgeräte (Tablets, Laptops, Desktop-Computer) freigegeben werden.“

Bei den aktuellen Umsetzungs-Planungen werden detailliertere Erkenntnisse an den einzelnen Standorten gewonnen, der genaue Umfang der Anforderungen wird konkret ermittelt. Hierbei werden anhand der vor Ort vorgefundenen Gegebenheiten zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie Elektroinstallationen und Brandschutz nach neuem Standard gleich mitgeplant und umgesetzt. Dadurch mussten einige der Projekte nun in der Kostenplanung neu bewertet werden. Die so entstandenen Kostensteigerungen an zehn Schulstandorten hat das Gremium ebenfalls zur Kenntnis genommen.