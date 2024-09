Tag der offenen Tür an Grundschulen Diese Fragen sollten Eltern der Schule unbedingt stellen

Krefeld Wer zum ersten Mal ein Kind an einer Grundschule anmeldet, dem gehen sicherlich ein Dutzend Fragen im Kopf herum. Doch ob es die richtigen Fragen sind, das weiß man erst im Nachhinein. Nicht selten hört man im Laufe des ersten Schuljahres den Satz „Hätte ich das vorher gewusst“ von Eltern, deren Kinder gerade eingeschult wurden. Nun stehen in Krefeld die Tage der offenen Tür an den Grundschulen ins Haus. Hier können Eltern ihre Fragen loswerden und so herausfinden, ob die Schule wirklich für sie passt – denn es gibt teils große Unterschiede.