Eine Stadt, drei Konzepte Krefelds Grundschulen im Vergleich – welche Pädagogik passt zu wem?

Für Eltern ist die Wahl der richtigen Grundschule mitunter nicht immer einfach. „Früher wurde die Schule gewählt, die dem Wohnort am nächsten ist. Heute schauen sich Eltern vorab verschiedene Schulen an und sind auch bereit, längere Wege in Kauf zu nehmen“, sagt Emily Carr, Sprecherin der Krefelder Grundschulen und Leiterin der Heinrichsschule. Wichtig sei vielen Eltern auch, dass die Kinder mit einigen ihrer Kita-Freunde zusammenbleiben. Doch da kann Carr einige Sorgen zerstreuen: „Erfahrungsgemäß lösen sich einige dieser Freundschaften auch mit Schulbeginn und neue Freundschaften entstehen.“ Am Ende machten alle Krefelder Grundschulen einen guten Job. Dennoch gibt es konzeptionelle Unterschiede.