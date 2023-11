Neue Reihe – Seiten- und Quereinsteiger im Lehrberuf „Hätte mir damals jemand gesagt, du wirst später Lehrerin, hätte ich den ausgelacht“

Seit einem Jahr hat sie nun ihr Referendariat beendet. Unterstützung habe sie von ihrem damaligen Partner und ihren Freunden bekommen. Vor allem ihre Kollegen hätten ihr den Neustart deutlich vereinfacht. Bereut habe sie diesen nie, auch nicht bei den aktuellen Herausforderungen im Schulwesen, wie Lehrermangel, das hohe Arbeitspensum, das teils vorhandene Entwicklungsdefizit bei Schülern in Folge der Coronapandemie oder die Tatsache, dass die Burnout-Rate bei Lehrern stark erhöht ist. Gerade seit der Pandemie spüre sie bei sich und ihren Kollegen die Überlastung deutlich. Die größte Hürde seien aber die „Auffälligkeiten der Kinder“, gerade in den jüngeren Klassen. Konzentrationsschwierigkeiten seien an der Tagesordnung. „Wir merken einfach, dass es den Kindern teilweise nicht gut geht und dass sie viele Probleme mit sich herumschleppen.“ Sie müsse viel Seelsorge betreiben, denn bei knapp 700 Schülern würden die Schulsozialarbeiter es nicht alleine schaffen. Und das neben der alltäglichen Unterrichtsgestaltung. „Man kommt da sicherlich auch an seine Grenzen als Lehrerin“, sagt sie. So muss sie zu oft Unterrichtszeit für das Durchsetzen von Regeln opfern. „Wenn ich sage, dass jetzt zugehört werden muss, dann reden viele Schüler einfach weiter. Das ist nicht immer leicht.“ Es fehlt an Sonderpädagogen, die den Unterricht mit inklusiven Kindern begleiten. Ein Problem ist auch die Mehrarbeit von Lehrern. Dazu gehört, bei den Eltern abwesender Schüler anzurufen, um zu klären, wie es den Jugendlichen geht.