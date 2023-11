Neue Reihe Seiteneinsteiger im Lehramt – wie ein Posaunist aus Brasilien Musiklehrer in Krefeld wurde

Durch Zufall hörte er von einer frei werdenden Musik-Vertretungslehrerstelle an einer Oberhausener Grundschule. Erst kam er ins Grübeln, dachte: „Alles was ich habe, hat die Posaune mir gegeben. Sie hat mich, seitdem ich 16 Jahre alt bin, begleitet und war die Perspektive in meinem Leben.“ Dennoch entschied er sich, es zu wagen. „Ich vom ersten Moment an fasziniert. Ich habe sofort gemerkt, dass der Wunsch, mit Menschen zu reden, ihnen etwas beizubringen, immer in mir drinsteckte. Es hat mir direkt so viel Spaß gemacht.“ Er habe gemerkt: „Das ist das, was ich eigentlich immer wollte. In meiner Studentenzeit gab es immer diese wichtigen Personen und das waren die Lehrer. Ich war fasziniert von diesen Leuten, wie sie mir die Sachen gezeigt haben und dann ist mir aufgefallen, ich kann das gleiche, was die Lehrer damals mit mir gemacht haben, auch machen.“ Er bewarb sich als Quereinsteiger, landete schließlich an der Krefelder Waldorfschule. „Ich habe mich selbst an der Schule als Lehrer gefunden. Ich bin noch Posaunist und das kann mir keiner nehmen, aber es kommt mir jetzt nicht mehr in den Kopf, hauptberuflich als Posaunist zu arbeiten.“