Groß, schlau, aber bereit für die Schule? Einschulung mit Fünf Jahren – das sollten Eltern darüber wissen

In einigen Ländern gehen Kinder bereits mit fünf Jahren in die Vorschule, in den Niederlanden bereits mit vier. In Deutschland hingegen werden Kinder in der Regel mit sechs Jahren eingeschult. Das gilt für die meisten europäischen Länder. Doch was, wenn das Kind mit seinen fünf Jahren bereits erste Wörter schreiben und bis 20 zählen kann – oder weiter? Ist es dann in der Kita noch richtig aufgehoben? In Deutschland müssen Kinder, die bis zum Stichtag 30. September sechs Jahre alt werden, eingeschult werden – es sei denn, es liegt etwa eine Entwicklungsstörung vor. Das sind die sogenannten Muss-Kinder. Es gibt aber auch die Kann-Kinder. Das sind die, die kurz nach dem Stichtag ihren sechsten Geburtstag feiern. Sie könnten vorzeitig eingeschult werden. Doch die Entscheidung sollte gut durchdacht sein, sagt Birgit Ogger vom Psychologischen Dienst der Stadt Krefeld – denn sie hat weitreichende Auswirkungen.