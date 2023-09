Schuldnerberatung in Krefeld „Ampel-Parteien knicken nach Protesten ein“

Die Ampelkoalition im Rat hatte angekündigt, die Schuldner- und Insolvenzberatung in der Stadt neu ordnen zu wollen und die katholischen Träger von einer Bezuschussung auszunehmen. Der Plan rief heftige Proteste hervor. Dann kam die Kehrtwende. Darüber zeigt sich vor allem die CDU sehr erfreut, bemängelt aber die Außendarstellung der Ampel-Parteien in der Angelegenheit. „Bei der Diskussion um die Zukunft der Krefelder Schuldner- und Insolvenzberatung hat die Krefelder Ampel unserer Sicht ein böses Foul begangen. Erst will man die Beratungsstellen bei den katholischen Trägern SKF und SKM schließen. Nach langem und lautem Protest macht die Ampel jetzt eine Rolle rückwärts. Und statt am Ende den Fehler einzugestehen, spielt man sich plötzlich als Retter auf“, bilanzierte die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Britta Oellers, kritisch. Die Ampel habe ab 2024 nur noch die Beratungsleistungen bei der Diakonie und der Verbraucherzentrale fördern wollen. Für die Schuldner- und Insolvenzberatung für SKM und SKF wäre dann 2024 Schluss gewesen. Erst als es dann durch einen politischen Antrag der CDU im Sozialausschuss sowie weiterer Akteure heftigen Gegenwind gegeben habe, habe die Ampel eingelenkt und eine Kehrtwende vollzogen. Plötzlich sollten die katholischen Träger als eine Art dritte Säule gefördert werden. Damit seien die Schuldner- und Insolvenzberatungsleistungen der katholischen Träger vorerst gerettet. „Besonders unverschämt ist es, dass sich jetzt vor allem SPD und Grüne hinstellen und von ihren Schließungsabsichten nichts mehr wissen wollen. Stattdessen erklärt man, die Träger würden gestärkt. So verdreht man die Tatsachen“, kritisierte Oellers.