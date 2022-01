Schulausschuss Krefeld : Gratis Menstruationsartikel an Schulen gefordert

Krefeld Schülerinnen sollen künftig kostenlose Tampons und Binden erhalten. Das fordern SPD und Grüne in einem Antrag für den Schulausschuss. Andere Städte haben das bereits umgesetzt.

Von Jessica Kuschnik und Jens Voss

Während ihres gesamten Lebens geben Frauen Tausende Euro für Menstruationsartikel wie Tampons und Binden aus. Eine finanzielle Erleichterung soll es jetzt zumindest für Schülerinnen geben. SPD und Grüne fordern in einem Antrag für den am 18. Januar tagenden Schulausschuss, in weiterführenden Schulen Menstruationsartikeln kostenlos anzubieten – und zwar aus praktischen, sozialen und hygiene-erzieherischen Gründen. „Längst nicht alle“ Mädchen könnten sich ausreichend Hygieneartikel leisten, und teils reagierten Mädchen mit Scham, wenn sie vor einem Problem stünden. Ähnliche Forderungen gibt es in Moers, Mönchengladbach, Kempen und Voerde; Düsseldorf hat es beschlossen, auch die Universitäten in Passau und Regensburg melden, dass sie ihren Studentinnen kostenlos Menstruationsartikel zur Verfügung stellen.

Eine Frau bekommt ihre Periode in der Regel zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr, heißt es in dem Antrag, damit stünden Mädchen und Frauen rund 450-mal in ihrem Leben vor einer Herausforderung. „Diese Herausforderung trifft jedes Mädchen und jede Frau oftmals mitten in alltäglichen Lebenssituationen, manchmal aber auch vor besonders aufregenden Momenten wie Klausuren, mündlichen Prüfungen oder Referaten. Situationen, in denen Mädchen und Frauen massiv eingeschränkt werden und mit Scham reagieren.“ Rund 20.000 Euro gibt eine Person im Leben durchschnittlich für die Menstruation aus, heißt es weiter. Das allerdings könnten sich längst nicht alle leisten: „Manche Menschen können sich nicht mal die Basics kaufen, also Tampons oder Binden. Sie müssen mit Klopapier oder Stoffresten improvisieren.“ Die Form der „Periodenarmut oder Period Poverty“ sei ein weltweites Problem.

Die monatlichen Kosten werden dabei auf rund 15 Euro geschätzt, wobei Schmerzmittel und andere notwendige Ausgaben nicht enthalten sind. Das sei für viele Haushalte eine besondere Herausforderung.

Doch nicht nur Schülerinnen sind davon betroffen. „Auch andere Frauen, die wenig Geld haben, oder obdachlose Frauen können sich diese Artikel oft nicht leisten“, sagt Susanne Kujawski, Mitarbeiterin der Beratungsstelle pro familia Krefeld und Gynäkologin. Eine Alternative zu Wegwerfprodukten wie Tampons und Binden seien Menstruationstassen und waschbare Slipeinlagen, sagt Kujawski. Doch auch wenn man damit auf Dauer spart, übersteigen die Anschaffungskosten oft das Budget. „Es gibt einen Produzenten von Menstruationstassen, der damit wirbt, pro gekauftem Artikel eine Menstruationstasse nach Kenia zu spenden. Dabei wäre das auch etwas, was Frauen hierzulande gebrauchen könnten“, sagt Kujawski. In Krefeld ist es bereits möglich, dass Frauen die Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel beantragen können. Dazu müssen diese ihr Einkommen offenlegen und somit deutlich machen, dass sie für Verhütungsmittel einen Zuschuss brauchen. Ein ähnliches Vorgehen wäre auch für Menstruationsartikel denkbar, ist derzeit aber nicht im Gespräch. „Dabei wäre es durchaus zu begrüßen“, sagt Kujawski, ebenso wie eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für Menstruationsartikel, die deutschlandweit immer wieder Gesprächsthema ist. „Wir von pro familia gehen für sexualpädagogischen Unterricht in die Schulen und verteilen dort Musterproben. Aber das reicht eben nicht“, sagt die Gynäkologin.