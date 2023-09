Polizei Krefeld ermittelt Elf Verletzte nach Salutschüssen bei Schützenfest – Rätselraten um Reizgaspatrone

Im Zusammenhang mit Salutschüssen zum Ende des Oppumer Schützenfestes ist es am Montagabend zu einem Vorfall mit elf Leichtverletzten gekommen, bei dem Reizgas eine Rolle spielte. Die genauen Umstände werden noch ermittelt, die Polizei hat einen 37-jährigen Mann wegen möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz im Visier. „Es tut uns außerordentlich leid, was da passiert ist“, sagte auf Anfrage Hans-Joachim Hofer, der 1. Brudermeister der St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft 1652 e. V. Krefeld-Oppum, „das Ganze hat auf die Stimmung gedrückt.“ Hofer kündigte eine Krisensitzung des Vereins für heute Vormittag an, in der über den Vorfall gesprochen wird. „Wir werden alles zur Aufklärung tun, was wir können“, so Hofer. Möglicherweise sei Munition verwechselt worden.