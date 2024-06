Schützenfest in Krefeld-Bockum Wenn Vater und Sohn um die Königswürde kämpfen

Was in der Oper mit einer Tragöde enden würde, endete beim Bockumer Schützenfest in einem ausgelassenen Fest: Die Bockumer Schützen haben mit Sascha Damek einen neuen Schützenkönig, der im Kampf um die Königswürde zuletzt besser traf als sein Vater Andreas. Die Dameks sind schon in dritter Generation Mitglieder der 5. Jägerkompanie der Bockumer Schützen: Saschas Großvater Max war 1979 mit Sohn Andreas Mitgründer der Kompanie, und Max erwies sich als legendär guter Schütze. Als Max Damek starb, wurde Sohn Andreas Kompanieführer – jetzt also ist Andreas’ Sohn Sascha König – Bockums Schützenwelt im Glück.