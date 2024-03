Grenzüberschreitendes Projekt Vitalität ohne Grenzen – Schüler aus Krefeld und Arcen treffen sich in Workshops

Wer Interesse hat, an einem Interreg-Projekt teilzunehmen, kann sich an das zuständige Programmbüro bei der Euregio Rhein-Maas-Nord in Mönchengladbach melden. Die Krefelder Sprechstunde wird durch die Abteilung Fördermittel, regionale und internationale Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Krefeld angeboten. Eine Terminvereinbarung ist telefonisch möglich unter 0 21 51 / 86 10 94 oder per E-Mail an stephanie.lehmann@krefeld.de