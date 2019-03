Krefelder Zoo : Das neue Fischotterpaar ist noch etwas schüchtern

Krefeld Umami kommt aus Schweden, Simon aus den Niederlanden: Die beiden eurasischen Fischotter haben kürzlich ihr Gehege im Krefelder Zoo bezogen. Noch leben sie getrennt voneinander. Das soll sich bald ändern.

Es ist gar nicht so leicht, das neue Otterpaar in seiner Anlage im Krefelder Zoo zu entdecken. Denn die Tiere sind nachtaktiv. „Bisher waren sie extrem schüchtern“, sagt Zoo-Sprecherin Petra Schwinn. Nun ließ sich Otterweibchen Umami aber das erste Mal fotografieren.

Mit den beiden Ottern ist die Anlage nach einer längeren Pause wieder bewohnt. Als Otter-Senior Titus Ende 2017 an Altersschwäche gestorben ist, stand das Fischotter-Gehege erst einmal leer. „Wir haben es in der Zeit restauriert und saniert“, erzählt Schwinn. Im vergangenen November war es dann so weit: Otter-Dame Umami verließ ihre Heimat, den Skansen Zoo in Stockholm, und zog in das neugestaltete Gehege ein. Dort wird sie am 20. Juni ihren zweiten Geburtstag feiern.