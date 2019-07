Anwohner protestieren : Ärger über teuren Schroersdyk

Krefeld Die Anwohner des Schroersdyk sind wütend über ein Schreiben. Inhalt: Die Straßensanierung wird viel teurer für sie.

Fassungslos sind die Anwohner des Schroersdyk im Inrath, als sie in dieser Woche Post bekommen. „Als ich den Brief in der Hand hielt, musste ich mich erstmal hinsetzen“, erzählt ein immer noch schockierter Simon Dinsdale. Die anderen Anwesenden nicken zustimmend. Inhalt des Schreibens: Für die Sanierung der Straße werden 1,7 Millionen Euro fällig. Das soll nun am Dienstag die Bezirksvertretung an den Bauausschuss empfehlen. Das Problem: Die Stadt wertet den Schroersdyk als Anwohnerstraße und den Ausbau als eine Erschließung. Damit würde der Maximalbetrag der Umlage fällig: bis zu 90 Prozent.