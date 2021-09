Musikszene Krefeld : Geschichte des Schönhausen-Chors geht ans Stadtarchiv

Die Chorvorsitzenden Gabriele Schulten und Norbert Herting (r.) übergeben das historische Material an Christoph Moß vom Stadtarchiv Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Zeitzeugnisse aus 65 Jahren hatte Vorstandsmitglied Norbert Herting in Umzugskartons auf dem Speicher gelagert. Sie erzählen auch Stadtgeschichte - und wie der Chor zu seinem Namen kam.

(ped) In der Krefelder Chorlandschaft hat der Schönhausen-Chor einen wichtigen Platz. Die Geschichte des Vokalensembles ist eng an die Krefelder Geschichte gekoppelt - und jetzt im Stadtarchiv gut aufgehoben. Programme, Festschriften, Zeitungsberichte aus 65 Jahren hat der Chor jetzt übergeben. „Es ist ein ganz besonderer Bestand, den wir übernehmen. Er bietet einen Blick in das Vereinsleben der Nachkriegszeit im Allgemeinen und das Krefelder Musikleben im Speziellen“, erklärt Christoph Moss, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs.

Norbert Herting vom Chorvorstand hatte einen großen Teil des Chorschatzes zuletzt in Umzugskartons auf dem Speicher gelagert. Als sich Stadtarchiv-Leiter Olaf Richter 2018 um die Sammlung bemühte, gab es viel zu tun: Bis 2020 dauerte es, ehe alles in einem Findbuch aufgezeichnet war. Drei wesentliche Bestandteile enthält die Schönhausen-Chor-Sammlung, so Moss: Schriftgut wie Protokolle, Artikel und Probenpläne sowie viele Fotos, zahlreiche Tonträger, der älteste davon aus dem Jahre 1965 (die Johannes-Passion von Bach) und rund 160 Veranstaltungsplakate. „Aus dieser Gemengelage ist es auch möglich zu erkennen, welche musikalischen Schwerpunkte sich der Chor in seinen fast 65 Jahren setzte.“

Am Anfang stand der Wunsch, zusammen zu singen. „Diese Gemeinschaft prägt den Chor seitdem, sie ist sehr wichtig. Neue Mitglieder sind schnell vom starken Zusammenhalt begeistert“, sagt Vorsitzende Gabriele Schulten. Heute zählt der Chor 60 Mitglieder zwischen 30 und 80 Jahre. Wer mitmachen will, muss erst vorsingen. Diese Hürde müssen alle regelmäßig nehmen, so behält der Chor seine hochklassige Klangfarbe.

Die ersten Stimmen des Chores fanden sich in der Musikschule. Dort, in der Dependance im Haus Schönhausen, fanden die ersten Proben statt - und so kam der Chor auch zu seinem Namen. Heute rekrutiere man neue Sänger auf anderen Wegen, berichtet Schulten. Sechs Neue seien zuletzt über die Website dazugekommen. „Das zeigt den Wandel der Zeit. In unseren Unterlagen lagerten noch Postkarten, mit denen seinerzeit zu Versammlungen oder Proben geladen wurde, heute findet man uns online“, so Herting.

Den Lauf der Zeit spiegeln auch die Programme. Herting: „Früher, unter Helmut Kahlhöfer, wurde viel A-Capella-Literatur gesungen, heute widmen wir uns neben dem klassischen Repertoire auch englischen und baltischen Komponisten bis hin zu Jazz.“ Seit 2002 dirigiert Joachim Neugart den Chor.

Corona hat vieles im Chorleben verändert. Erst seit einer Woche wird wieder wie gewohnt geprobt. Denn das nächste Konzert steht bald an.