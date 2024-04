Schönhausen Chor Krefeld Anton Bruckners Te Deum erklingt in neuer Fassung

Höhepunkt des Abends ist aber Anton Bruckners Te Deum. Bruckner, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr in vielen Konzertsälen gefeiert wird, bezeichnete es als „Stolz meines Lebens“. In Krefeld wird es nicht in der bekannten Form zu erleben sein: „Das Werk erklingt in einer neuen Fassung, die durch die Kombination mit Orgel und fünf Blechblasinstrumenten anstelle des Sinfonieorchesters eine beeindruckende Klanglandschaft schaffen wird. Diese Interpretation verspricht, Bruckners monumentales Werk in einem frischen Licht erstrahlen zu lassen und die Zuhörer mit einem einzigartigen Hörerlebnis zu begeistern“, teilt Norbert Herting vom Chor-Vorstand mit.