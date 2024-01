Polizei mahnt zur Vorsicht Schnee bringt leichte Unfälle in Krefeld mit sich

Der Winter ist am Mittwochnachmittag in Krefeld nicht so massiv eingebrochen wie in anderen Gegenden von NRW und Deutschland. Der Schneefall setzte am Mittwochnachmittag ein, zunächst blieben die Flocken am Boden kaum liegen – bis Straßen, Parks und Gärten dann doch zunehmend mit Schnee überzogen wurden. Bis zum Abend ist im Straßenverkehr nach Auskunft der Polizei noch nichts Gravierendes passiert – sie registrierte allerdings ein leicht erhöhtes Unfallaufkommen; was leichte Unfälle durch Glätte mit Blechschäden meint. Zahlen konnten die Beamten noch nicht nennen; erst die Nacht und der Morgen werde einen Überblick bringen, hieß es. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, zur Vorsicht zu mahnen, und zwar Autofahrer ebenso wie Fahrradfahrer und Fußgänger.