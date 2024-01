Winter in Krefeld Schneevergnügen bei strahlendem Sonnenschein

Bereits am frühen Vormittag sah man die ersten Mütter, die ihren Nachwuchs statt mit dem Fahrrad auf Kufen zur Kita brachten. Die größeren Kinder schlitterten mit Anlauf über die zum Teil äußerst rutschigen Straßen, die bei Autofahrern deswegen weit weniger beliebt waren. 26 Unfälle registrierte die Polizei bis zum Mittag. In den allermeisten Fällen ging die ungewollte Rutschpartie glimpflich aus. In Hüls allerdings schepperte es so heftig, dass es Verletzte zu beklagen gab. Die Polizei mahnt deswegen weiter zur Vorsicht. Besonders in den Abend- und Nachtstunden.