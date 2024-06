Infos vom Nabu Schnecken-Alarm in Krefeld – was wirklich gegen die Tiere hilft

Übrigens sind Schnecken in anderen Ländern durchaus beliebt. In Kamerun, an der Elfenbeinküste, in Italien und in Frankreich werden sie gezüchtet – nicht nur, um ihre Art zu erhalten, sondern auch, um als Delikatesse auf dem Teller zu landen. Mit frei lebenden Schnecken sollte man das jedoch nicht machen, das kann verboten sein: Die Weinbergschnecke etwa ist stark bedroht und steht unter Schutz.