Krefelds rollendes Denkmal : Schluff sucht Schaffner und Zugbegleiter

Krefeld Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ steht einem Sonntagsausflug mit dem Schluff in diesem Jahr nichts im Wege. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Ersatzteilen startet die Saison aber erst später im Mai. Außerdem werden dringend neue Zugbegleiter und Schaffner gesucht

Zwei Jahre mussten die Krefelder auf ihren geliebten Schluff verzichten. Die Corona-Pandemie machte gemeinsame Ausfahrten mit der historischen Dampfeisenbahn unmöglich. Doch in diesem Jahr ist es endlich wieder soweit, und Krefelds rollendes Denkmal kann immer sonntags zwischen St. Tönis und dem Hülser Berg hin und her schnaufen. „Wir haben die zwangsweise Pause aufgrund von Corona genutzt und die eigentlich für 2022/2023 fällige Hauptuntersuchung im Dampflokwerk im thüringischen Meiningen vorgezogen“, erklärt Guido Stilling, Geschäftsführer des Fördervereins „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld“.

Kein günstiges Unterfangen. Rund 650.000 Euro kostete die Hauptuntersuchung und Wartung des historischen „Schätzchens“. Die Dampflok Graf Bismarck wurde hierbei komplett in ihre Einzelteile zerlegt und wieder instandgesetzt. Und weil es sich bei ihr um ein Denkmal handelt, gibt es Ersatzteile auch nicht „von der Stange“. Saisonstart verspätet sich etwas Das ist auch der Grund, warum der diesjährige Saisonstart nicht wie sonst üblich am 1. Mai erfolgen konnte. „Einige Ersatzteile für den Brenner konnten nicht rechtzeitig beschafft werden. Daher wird die Dampflok erst Anfang Mai ihren Rücktransport nach Krefeld antreten können. Wir hoffen, dass wir dann möglichst bald im Mai die Schluffsaison mit der Graf Bismarck vorneweg eröffnen können“, sagt Stilling.

Für die ganz Neugierigen gibt es im Internet unter schluff-krefeld.de die Möglichkeit, sich mit ihrer E-Mail-Adresse zu registrieren. Sobald dann feststeht, wann die erste Fahrt mit dem Schluff in dieser Saison stattfindet, erhält man eine Benachrichtigung und verpasst den Termin nicht. Dreimal täglich immer sonntags, um 11.10 Uhr, 14.10 Uhr und 16.50 Uhr, geht es ab St. Tönis dann hinauf zum Hülser Berg. Knapp eine Stunde benötigt der Schluff für die 13,5 Kilometer lange Strecke, Zustiegsmöglichkeiten bestehen am Nordbahnhof und in Hüls. Und auch der Nikolaus wird in diesem Jahr erneut seinen Schlitten gegen Krefelds Wahrzeichen eintauschen: Am 3. und 4. Dezember finden wieder die beliebten Nikolaus-Schlufffahrten statt. Karten hierfür gibt’s im Vorverkauf im Oktober.