Wochenkommentar : Schlangestehen: Durchbruch bei den Deutschen

Jens Voss Foto: Grafik

Krefeld Bislang galt sie als Tugend zuvörderst der Briten und dann noch der Japaner: die Fähigkeit, friedlich, stilvoll, ja zivilisatorisch vollendet Schlange zu stehen. Vorbei. Wir holen auf, die Geschichte muss umgeschrieben werden.

Am 10. Februar 2013 lautete eine Schlagzeile der Zeitung „Die Welt“: „Richtig Schlangestehen können nur die Briten“. Den Briten wird bescheinigt: „Niemand drängelt vor, alle halten Abstand.“ Die Lage bei uns hat nach „Welt“-Einschätzung von damals Züge einer Kneipenschlägerei: „In Deutschland herrscht das Gesetz des Stärkeren. Da wird mit Ellenbogen gekämpft und vorgedrängelt, wo immer es geht.“ Nun wissen wir: Die Geschichte muss umgeschrieben werden. Wer durch Krefelds Innenstadt geht, sieht Schlangen von einer Würde, als seien sie direkt von einer Londoner Bushaltstelle an den Niederrhein ’rübergebeamt worden. Was fehlt, sind Bowler Hat und Stockschirm, was nicht fehlt, ist das Maß an Disziplin, das Schlangestehen zu einer Kulturtechnik macht.

Es heißt ja gern, nach Corona sei alles anders. Nix mehr anno Domini, sondern anno Coronae. Man darf vermuten, dass sich ein paar Dinge aus der Zeit ante Coronam halten werden: die Schwerkraft, Trumps Twitterei, der Uringestank am Seidenweberhaus und die Risse im Ostwall-Haltestellendach. Eines aber wird sich geändert haben: Wir können Schlangestehen.

Corona lehrt ja auch dies: Eine Schlange von Wartenden sagt zunächst nichts über die Zeit aus, die man in dieser schönen Friedensordnung verbringen darf. Zurzeit wirkt jede Schlange zu Unrecht so mächtig wie ein Python, der in Erwägung ziehen könnte, Reiner Calmund zu umfangen. Ob lang oder kurz: In Großbritannien, so schrieb die „Welt“ seinerzeit, unterliege das „Queuing“ (wie der englische Fachbegriff lautet) strengen Regeln. Die wichtigste Order: Abstand halten. Das hatte 2013 nichts mit pandemischer Sorge zu tun. Abstand war in ein psycho-seelischer Wert: Leute, die kein Gefühl für den richtigen Abstand haben, galten als seltsam, als Aliens, die sich auf ihrem Planeten nur gasförmig begegnen – womit Abstände irgendwie egal werden, weil Gas nicht nach Schweiß riecht.

Man erinnere sich: Anfangs hieß es, man könne sich nur dann mit Corona anstecken, wenn man jemandem 15 (!) Minuten lang unter einem (!) Meter Abstand von Angesicht zu Angesicht (!) gegenübersteht. Unser Gedanke damals: Also nie! Denn welchem Fremden rückt man schon in dieser Form auf die Pelle, ohne sofort verhaftet zu werden? Heute wissen wir: Es sollten 1,5 Meter sein, quasi eine britische Queuing-Einheit. So sind wir im Schlangestehen nun so britisch wie die Briten. Nicht das Schlechteste.