Bundespolizei wachsam Schlafender Krefelder im Zugabteil in Essen bestohlen

Krefeld · Vom Diebstahl seiner Geldbörse und seines Smartphones hatte ein 27-jähriger Krefeld zunächst nichts bemerkt. Er schlief in einem Zugabteil auf dem Weg in die Seidenstadt. Am Hauptbahnhof Essen änderte sich die Situation.

23.01.2023, 18:11 Uhr

Die Bundespolizei nahm am Hauptbahnhof in Essen einen Mann fest, der einen schlafenden Fahrgast aus Krefeld bestohlen hat. Foto: Bundespolizei

Ein 27 Jahre alter Krefelder ist am Sonntag in einem Zug Opfer eines professionellen Taschendiebs geworden. Weil Beamte Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl der Bundespolizei an dem Tag Dienst hatten, war der Täter schnell gefasst, und der Krefelder bekam sowohl sein Smartphone als auch seine Geldbörse zurück, die ihm während des Schlafes entwendet worden waren. Gegen 6.15 Uhr am Sonntag wurden Bundespolizisten in ziviler Kleidung auf einen 37-Jährigen aufmerksam. Sie beobachteten, wie er sich zu einem schlafenden Mann in einem Wartebereich setzte. Anschließend verließ der Mann aus Gladbeck schnell, aber sichtlich erfreut den Warteraum. Wenige Augenblicke später rannte der Geschädigte aus dem Abteil und rief dem Flüchtenden etwas hinterher. Sofort verfolgten die Polizisten den 37-Jährigen und hielten ihn nach wenigen Metern fest. Zeitgleich befragte ein Beamter das 27-jährige Diebstahlopfer. Es erklärte, dass ihm soeben sein Smartphone entwendet worden sei. Der Beschuldigte wurde zur Wache der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof gebracht und dort durchsucht. Neben dem Handy des Krefelders, fanden die Einsatzkräfte auch noch dessen Geldbörse auf. Den Verlust des Portemonnais hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Anschließend habe er sein Eigentum zurückerhalten, berichtete ein Polizeisprecher. Neben den Habseligkeiten des Krefelders fanden die Bundespolizisten die EC-Karte einer anderen Person. Die Karte wurde sichergestellt. Die Bundespolizei leitete gegen den ukrainischen Staatsbürger ein Strafverfahren ein.

(sti)