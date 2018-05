Krefeld : Schlägerei auf dem Ostwall: Streit um Bestellung im Imbiss

Krefeld Vor einem Imbiss auf dem Ostwall ist es am Montagabend zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. Zwei von ihnen mussten im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei gerieten gegen 22.10 Uhr vor einem Döner-Imbiss am Ostwall zwei Brüder aus Krefeld mit einem 36-jährigen Duisburer in einen Streit. Augenscheinlich ging es darum, wer als nächstes mit der Bestellung an der Reihe sei. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich in kurzer Zeit eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Duisburger bewusstlos zu Boden ging.

Zeugen bestätigten, dass die Brüder nun auf das Opfer eintraten, unter anderem auch gegen den Kopf. Einem 32 Jahre alten Krefelder gelang es, die Brüder wegzuziehe, in eine nahegelegene Bar zu bringen und m dort festzuhalten, bis die Polizei erschien. Neben dem Duisburger musste auch der 25-jährige Bruder mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war erheblich alkoholisiert und hatte sich bei der Auseinandersetzung mehrere Prellungen zugezogen.

(jon)