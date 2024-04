Im Schlachthof in Krefeld „Oh Mai God“ – Neues Format für „Tanz in den Mai“-Festival

Man merkt Kolja Amend die Vorfreude auf die Premieren-Veranstaltung an. „Oh Mai God“ oder auch einfach nur „OMG“, ist sein Baby, das sich in diesem Jahr beweisen muss. Der Schlachthof-Betreiber hofft dazu natürlich auf gutes Wetter, wenn er am Dienstag, 30. Mai, zum ersten Mal zum neuen Format des Tanz in den Mai-Festivals in den Außenbereich seines Party-Tempels einlädt.