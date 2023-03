Schinke Couture wird 30 Jahre alt Mode und Menü fürs Bootshaus

Spendenaktionen für die Ukraine und Katastrophenopfer sind gut und wichtig. „Aber auch vor der Haustür ist was zu tun“, sagt Alexander Werner. Das werde oft nicht mehr gesehen. Wolfgang Schinke ergänzt: „Wir haben vor Jahren mit unseren Benefizveranstaltungen für Krefeld begonnen, und das wollen wir fortführen. Schinke Couture wird in diesem Jahr 30. Seit 2008 sind Wolfgang Schinke und Alexander Werner mit Damen- und Herrenkonfektion und Maßanfertigungen in Krefeld. Und sie haben sich immer für die Stadt eingesetzt. Eine Benefiz-Modenschau am Sonntag, 26. März, soll das Jubiläumsjahr für sie eröffnen.