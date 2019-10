Zoologie : Schimpansen Lara und Menolly ziehen nach Wales

Ein solches Bild ist Geschichte: Lara und Menolly mit Bally entspannt im Krefelder Affenhaus. Die beiden Erstgenannten sind in der vergangenen Woche nach Wales umgesiedelt worden. Foto: ja/Vera Gorissen/Zoo Krefeld

Krefeld Die fünf Krefelder Schimpansen gehören alle zu einer höchst bedrohten Unterart aus Westafrika. Damit eine Nachzucht zur Rettung beitragen kann, hat der Zoo zwei Weibchen nach Wales abgegeben. 2022 baut er dann seine eigene Gruppe wieder aus – wenn der neue Schimansen-Wald fertig ist.

Alle Schimpansen im Krefelder Zoo gehören zu einer „hochbedrohten Unterart aus Westafrika (Pan troglodytes verus). Das haben genetische Untersuchungen in Dänemark ergeben, die vor zehn Jahren begonnen haben. Ergebnisse gibt es seit dem vergangenen Jahr. So lange herrschte ein Zuchtstopp. Konsequenzen empfiehlt das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für den Krefelder Bestand jetzt. Die beiden Weibchen Lara (37) und Menolly (35) haben vergangene Woche die Seidenstadt verlassen, um in Wales Teil einer neuen Gruppe für die Zucht der außerordentlich seltenen Tiere zu werden.

Charly (46), sein Sohn Limbo (25) und Weibchen Bally (46) bleiben im Krefelder Zoo und bilden mit zwei neuen weiblichen Tieren, die nach der Fertigstellung des Schimpansen-Waldes – wahrscheinlich 2022 – hinzukommen sollen, eine weitere Zuchtgruppe für die extrem gefährdete Schimpansen-Unterart.

Info Forschungsgeschichte über Schimpansen Wie lange Schimpansen der westlichen Welt bekannt sind, ist nicht genau feststellbar. Der karthagische Seefahrer Hanno (gestorben 440 vor Christus) brachte von seiner Afrikareise Felle von drei „wilden Frauen“ mit, vermutlich Schimpansen oder Gorillas. Im 17. Jahrhundert kamen erste lebende Tiere nach Europa. Spätestens seit Darwins und Huxleys Werken zur Evolutionstheorie rückten Schimpansen als nahe Verwandte des Menschen ins Licht der Öffentlichkeit. 1960 beauftrage ein Paläoanthropologe Jane Goodall mit der Erforschung des Verhaltens der Schimpansen, um hierdurch Rückschlüsse auf die Evolution der Stammesgeschichte des Menschen ziehen zu können. (Quelle: Wikipedia)

Lara und Menolly befinden ich auf Empfehlung des (EEP) mittlerweile im Welsh Mountain Zoo in Wales. Der Transport wurde von Tierpfleger Daniel Schmidt begleitet, der viel mit den Krefelder Schimpansen arbeitet und ein enges Vertrauensverhältnis zu den beiden Affenfrauen hat.

In Wales sollen die Krefelder Weibchen in eine Gruppe aus acht Tieren eingegliedert werden, denen sowohl Innen- als auch Außenanlagen zur Verfügung stehen. Die Eingewöhnung der Krefelder Tiere erfolgt aktuell schrittweise am so genannten Schmusegitter, wo die Tiere geschützt Kontakt mit den Artgenossen aufnehmen können. Beide Weibchen seien sowohl während des Transports als auch in den ersten Tagen sehr entspannt und neugierig gewesen, versicherte Zoo-Sprecher Adam Mathea.

Der Umzug ist ein wichtiger Schritt in Richtung Neubau der Krefelder Außenanlage „Schimpansen-Wald“, der in rund drei Jahren eröffnet werden soll. Der „SchimpansenWald“ wird auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern und mit Netzhöhen bis zu zwölf Metern eine abwechslungsreiche Landschaft mit Bäumen, Kletterstämmen, Plattformen, Wasserlauf, Rückzugshütten, Kunst- und Naturfelsen werden.

Während der Bauarbeiten, die auch die Innenanlagen im vorhandenen Affentropenhaus betreffen, leben nur die drei Schimpansen Bally, Limbo und Charly im Zoo. Nach der Fertigstellung werden weitere weibliche Schimpansen einziehen. Einige seien bereits benannt, sagte Zoosprechert Mathea. Gleichwohl bleibe offen, ob es am Ende diese benannten Tiere sein werden, die nach Krefeld kommen. Damit wird wieder eine natürliche Altersstruktur hergestellt und an die erfolgreiche Zucht der hochbedrohten Tierart angeknüpft.

Die Haltung von Schimpansen begann in Krefeld 1973. Mit dem Umzug 1975 in das neue Affentropenhaus entwickelte sich die Gruppe rasant. Zahlreiche Nachzuchten führten in den 1990er Jahren zu zeitweiligen Gruppengrößen von zwölf bis 14 Tieren. Diese vielbeachtete Zucht wurde durch Unklarheiten der Unterart-Zugehörigkeit unterbrochen. Es folgten genetische Untersuchungen aller in Europa lebender Schimpansen verbunden mit einem Zuchtstopp für viele Gruppen.

Seit dem vergangenen Jahr steht fest, dass alle Krefelder Tiere zu der hochbedrohten Unterart aus Westafrika gehören (Pan troglodytes verus), für die ein Europäisches Zuchtprogramm (EEP) eingerichtet wurde. Es war vermutet worden, dass es sich bei den Krefelder Exemplaren um eine so genannte Hybridgruppe – das heißt, um Kreuzungen von west- und ostafrikanischen Tieren – handeln könnte. Die Annahme lag nahe, weil der Ursprung der Krefelder Schimpansen-Gruppe aus Wildfängen bestand, die zwar aus Westafrika verschifft wurden, aber damals auch ostafrikanische Affen an Bord hatten.