Angebot für junge Forscher in Krefeld : Schiff und Truck haben Antworten für viele Zukunftsfragen geladen

Krefeld Der Inno-Truck des Wissenschaftsministeriums steht am 18. und 19. August auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule. Am Rhein liegt die MS Wissenschaft vor Anker.

Das Wissenschaftsschiff MS Experimenta hat in Uerdingen gerade erst die Anker gelichtet und abgelegt, da ist für junge Forscher das nächste interessante Angebot in Sicht – in einem Truck und erneut auf einem Rheinschiff. Auf Einladung der Albert-Schweitzer-Schule an der Lewerentzstraße in der Südstadt ist die Initiative Inno-Truck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 18. bis 19. August in Krefeld zu Gast. Die MS Wissenschaft legt vom 16. bis 19. August am Uerdinger Werft an.