Krefeld: Schiedsmann Weiß erhält Ehrenteller der Stadt

Krefeld Zum zehnjährigen Amtsjubiläum für den Bereich Krefeld-Nord zeichnete die Stadt Hans-Walter Weiß aus.

Hans-Walter Weiß freute sich sichtlich über die Anerkennung seiner Tätigkeit. "Auf diesen Ehrenteller habe ich die ganzen Jahre hingearbeitet, denn den hat mir man damals versprochen, wenn ich mich als Schiedsmann bewerbe", berichtete er schmunzelnd. Der ehemalige Englischlehrer am Ricarda-Huch-Gymnasium hatte sich nach seiner Verrentung für das Amt des Schiedsmanns interessiert. Als ehemaliger Lehrer sei er doch dafür genau der Richtige, meinte sein Umfeld vor zehn Jahren und hatte damit wohl Recht. "Dies ist ein Ehrenamt, das nur eine Persönlichkeit ausfüllen kann, die auch von anderen Menschen akzeptiert wird", sagte Batzke. Dies scheint Hans-Walter Weiß zu gelingen. Viele Streithähne, die ihm in seinem Zuhause am Tisch gegenüber saßen, konnten ihre Streitigkeiten beilegen, und manche zeigten sich später äußerst dankbar für seine Vermittlung. "Dieser Dank ist letztlich die schönste Bestätigung meiner Aufgabe als Schiedsmann", sagte Weiß. Solange seine Gesundheit ihm dies erlaubt, will er deshalb auch sein Ehrenamt gerne noch einige Jahre weiterführen.