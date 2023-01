Großteil trennt sich nach 26 Jahren Krefeld ist bundesweit eine der Scheidungshochburgen

Mit einer Quote von 0,94 Scheidungen pro Eheschließung führte die schleswig-holsteinische Stadt Neumünster im vergangenen Jahr die Statistik an, wie das Informationsportal Betrugstest.com in einer jetzt veröffentlichten Analyse unter 130 deutschen Städten herausfand. Insgesamt wurden im Norden demnach die meisten Scheidungen eingereicht, während im Süden besonders viele Ehen halten. Im vergangenen Jahr gaben sich bundesweit 357.800 Paare das Jawort – 142.800 Paare ließen sich wieder scheiden. Das entspricht einer Quote von 0,4.