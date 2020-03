Elektromobilität : Startup für kleine Elektroflitzer aus Krefeld

Jörg Scheelen und André Woelk zeigen im Verkaufsraum an der Magdeburger Straße die flotten Flitzer: Sunliner, Sunnyboy und Beach. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Scheelen Elektrofahrzeuge GmbH bietet an der Magdeburger Straße kleine Kabinenfahrzeuge, die mit Mofa- oder Rollerführerschein betrieben werden dürfen und bis zu drei Sitzplätze oder Stauraum für Einkäufe bieten.

Geht es nach der Vision von Jörg Scheelen, dann sind kleine dreirädrige Elektroroller mit Mofa-Kennzeichen und allen Annehmlichkeiten eines Automobils wie einem voll verschlossenen Personenraum, Heizung, elektrischen Fensterhebern, Radio und Scheibenwischern, bald die Norm auf den Straßen –nicht nur in Krefeld. Am 1. Februar eröffnete der Inhaber eines in Krefeld bekannten Unternehmens gleichen Namens für Bäder und Heizungen ein neues Startup: die Scheelen Elektrofahrzeuge GmbH.

„Unsere Zielgruppe sind dabei nicht in erster Linie Auto- oder Motorradfahrer. Wir wollen vor allem eine Alternative für den Stadtverkehr sein. Eine Ergänzung zum Fahrrad“, sagt der Inhaber. Drei Basismodelle bietet er derzeit an. Den Sunliner, den Sunnyboy und den Beach.

Info Scheelen ist auch auf der Baumesse präsent Von Mittwoch, 11. März, bis Sonntag, 15. März, bleiben die Verkaufsräume an der Magdeburger Straße geschlossen. Die Scheelen Elektrofahrzeuge GmbH ist dann auf der Baumesse auf dem Sprödentalplatz präsent. Da es inklusive der Geschäftsführer und Verkaufsleiter André Woelk nur drei Mitarbeiter für drei Niederlassungen gibt, bleibt die Hauptstelle in Krefeld für den Zeitraum der Messe geschlossen. Auf der Baumesse können Interessenten von Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr nicht nur die kleinen City-Flitzer in Augenschein nehmen.

Standardmodell ist der Sunliner, der in seiner Anmutung ein wenig an die legendäre BMW Isetta erinnert: ein dreirädriger Kabinenroller. Allerdings ist der Sunliner sehr schlank und kurz. „Mit den Abmessungen von knapp 1,20 Meter Breite und 2,38 Metern Länge findet man überall einen Parkplatz. Es ist auch erlaubt, quer zu parken. Auch auf dem Hof oder auf Fahrradabstellflächen zu stehen, ist meist möglich und auch erlaubt“, erzählt Scheelen.

Juristisch gesehen ist der Sunliner einem Mofa oder Motorroller vergleichbar. Bevor er sein Unternehmen eröffnete, prüfte der Inhaber selbst sein Produkt auf Herz und Nieren. „Ich nutze den Sunliner jetzt schon seit einiger Zeit. Ich fahre damit beispielsweise zu Kunden. Mit dem Fahrrad ist das schwierig. Durchgeschwitzt oder durchnässt dort anzukommen macht keinen guten Eindruck. Mit dem Auto musste ich aber oft weit weg parken und dann meine Koffer mit Mustern und Werkzeug über weite Strecken auch im Regen tragen. Auch davon war ich oft nass“, erzählt er.

Mit dem Sunliner könne er stets vor der Tür parken, käme schnell, entspannt und trocken an. Mit seinen Blei-Gel-Batterien, also im Kern herkömmlichen Autobatterien, seien seine Produkte auch frei von seltenen Erden und Lithium. Lediglich die größte Form des großen Sunnyboys, die bis zu 80 Stundenkilometer erreicht und eine Kfz-Zulassung benötigt, habe eine Lithium-Ionen-Batterie. Zwischen Sunliner und Sunnyboy gibt es noch den Beach, einen vierrädrigen Scooter, der von außen ein wenig an den Renault Twizy erinnert.

Die Kosten für die Fahrzeuge liegen zwischen 6890 für den Sunliner und 15.990 Euro für den größten Sunnyboy mit Autobahn-Zulassung. Der Beach liegt bei 8900 Euro.

„Generell gibt es zwei Einstellungen. Die Fahrzeuge können elektronisch auf 25 Stundenkilometer abgeriegelt werden. Dann dürften sie mit einem Mofa-Führerschein betrieben werden. Mit einem Führerschein für einen 50-Kubik-Roller dürfen alle Fahrzeuge außer dem ,großen’ Sunnyboy gefahren werden. Lediglich für diesen ist die Klasse B [früher Klasse 3] erforderlich“, erläutert Scheelen. Ihm ist in jedem Wort nicht nur sein Talent als Verkäufer, sondern auch seine ehrliche Begeisterung für die Produkte anzumerken.

Bereits im ersten Monat wurden die ersten vier Fahrzeuge verkauft. Der Ausstellungsraum an der Magdeburger Straße 11 ist derzeit relativ leer. „Im Moment haben wir noch alle drei Modelle da. Aber es gibt viele Interessenten für Probefahrten. Wir warten täglich auf eine Lieferung weiterer Fahrzeuge“, sagt Scheelen.

Da diese aber in Asien gefertigt werden und aufgrund der Corona-Maßnahmen wichtige Häfen gesperrt sind, verzögert sich die Auslieferung. „Die Nachfrage ist so hoch, dass wir sogar schon jetzt erneut nachbestellen“, sagt der Inhaber. Gerade für ältere Menschen oder als Ersatz für den Zweitwagen für kurze Strecken oder zum einkaufen seien die kleinen Flitzer ideal.

Die kleinen Elektrofahrzeuge sollen gerade im Stadtverkehr eine praktische Alternative sein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)