Wie ein Kurzschluss „Schaltfehler“ in Krefeld – Stromausfall bei 60.000 Menschen

Nichts geht mehr, hieß es in Bockum, Gartenstadt und Elfrath: In weiten Teilen von Krefeld ist es am Dienstag, 22. November, zwischen von 14 bis 14.30 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Vor allem das östliche Stadtgebiet war betroffen, in dem rund 60.000 Bürger leben. Lichter und Computer gingen aus, Straßenbahnen standen still, Ampelanlagen funktionierten nicht mehr und auch die Kassensysteme in den Geschäften stellten den Betrieb ein.