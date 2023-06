Musikschule Krefeld Saxofon-Quartett gewinnt in Zwickau Bundeswettbewerb

Vom 25. Mai bis 2. Juni trafen junge Musiktalente aus ganz Deutschland in Zwickau und Umgebung zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert zusammen und stellten sich dem Urteil fachkundiger Jurys. Niko Franke, Elena Kostyra, Julian Schroers und Tae-Ha Lee erspielten sich mit ihrem anspruchsvollen Musikprogramm in der Kategorie Holzbläser-Ensemble, gleiche Instrumente, Altersgruppe V mit 24 von 25 Punkten einen 1. Preis. Mit diesem 1. Preis auf Bundesebene erhielten sie die höchstmögliche Auszeichnung dieses renommierten in drei Ebenen unterteilten Wettbewerbs. „Es ist der einzige erste Preis, der in diesem Jahr an ein Saxofon-Ensemble ging. Das ist schon toll“, findet Schürmanns. In ihrer Kategorie gelang fünf weiteren Holzbläserensembles ebenfalls ein 1. Preis, 13 Ensembles ein 2. Preis und 13 ein 3. Preis. Es waren Ensembles mit Klarinetten, Fagotte, Querflöten, Oboen, Saxofonen, Blockflöten vertreten.