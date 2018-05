Christoph Zettner: Sauftouren an Himmelfahrt schon im Mittelalter moniert

Krefeld Wir sprachen mit Pfarrer Christoph Zettner, Gemeindeleiter der Katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus über Geschichte, Liturgie und Bedeutung von Christi Himmelfahrt.

Zettner Liturgisch gesehen wird der Tag als Hochfest eingestuft. Christi Himmelfahrt wurde lange Zeit zusammen mit Pfingsten gefeiert. Eine Ausdifferenzierung als eigenes Fest am 40. Tag nach Ostern ist freilich schon im 4. Jahrhundert bezeugt. Den Inhalt des Festes gibt Lukas wieder: Nach der Apostelgeschichte kündigt Christus den Jüngern die baldige Erfüllung mit "der Kraft des Heiligen Geistes" an. Da wird er mit einem Mal vor ihren Augen zum Himmel empor gehoben. "Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken." (1,9) Alle schauen nach oben, bis "zwei Männer in weißen Gewändern" die Anwesenden aufmerksam machen: "Was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?" Und die Jünger gehen zurück nach Jerusalem, wo bald ihr Wirken in der Welt beginnen wird. Das ist für mich der Kern dieses Festes. Wir sind aufgerufen, erfüllt mit der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist, in der Welt zu wirken, und zwar selbstständig, nicht an Jesu Gängelband, sondern von ihm erfüllt. Und immer mit der Zuversicht, dass Jesus alles vollendet.