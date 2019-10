Theater Krefeld : Ehekrieg auf der Heeder-Bühne

Es war ein bisschen viel Alkohol im Spiel, der Abend läuft aus dem Ruder. Szene mit (v.l.) Jannike Schubert, Ronny Tomiska, Eva Spott Michael Ophelders. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Sascha Mey inszeniert Edward Albees Vier-Personen-Stück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ für die Studiobühne. Die bekannte Eheschlacht aus den 60er Jahren hat am Freitag, 4. Oktober, Premiere.

Elizabeth Taylors verächtlicher Blick, der zynische Zug um Richard Burtons Mundwinkel: Mit dem gnadenlosen Geschlechterkampf in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ hat das Hollywood-Skandalpaar 1967 Filmgeschichte geschrieben. Etliche Preise, allein fünf Oscars, gab es für Mike Nichols Verfilmung des Stücks von Edward Albee. Die Zuschauer waren schockiert über die Bosheiten, mit denen sich ein alterndes Ehepaar zerfleischt. Gerüchte, dass Fiktion und Wirklichkeit nicht voneinander zu trennen gewesen seien, befeuerten Mutmaßungen und Popularität. Am Freitag, 4. Oktober, kommt das Stück auf die Studiobühne der Fabrik Heeder. Für die Premiere, die um 20 Uhr beginnt, gibt es nur noch wenige Karten.

Der Titel zieht auch nach einem halben Jahrhundert noch. Und auch die Grenze zwischen Bühne und Leben ist immer noch nicht zementiert. „Das macht es so interessant, das Stück mit den Schauspielern zu erarbeiten“, sagt Regisseur Sascha Mey. Sechs Spielzeiten lang war er fest an den Vereinigten Bühnen, zunächst als Regieassistent, später als Regisseur. Zurzeit ist er fest am Theater in Pforzheim Mit seiner Inszenierung von „norway.today“ hat der heute 32-Jährige viele Zuschauer tief berührt. Jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Diesmal sind es Gefühle, die unter die Oberfläche gedrückt und zugeschüttet wurden, um emotionale Landminen, die hochgehen, sobald jemand darauf tritt. „Es geht nicht ums Schlachten, sondern ums Demaskieren“, sagt Mey.

Info Der Titel ist einem Kinderlied entlehnt Der Titel ist dem Kinderlied „Wer hat Angst vorm bösen Wolf“ entlehnt und auf die Autorin Virginia Woolf (1882- 1941) ausgedehnt worden, deren Werk in den 70er Jahren wiederentdeckt wurde. In den 20er Jahren war sie wegen ihrer Kritik an der einengenden Moral für viele ein Feindbild.

Es geht vor allem um die gehobene, intellektuelle Mittelklasse. Martha und George, beide um die 50, sind seit 20 Jahren verheiratet. Er ist Geschichtsprofessor an der Uni, die ihr Vater leitet. Die romantische Zeit haben sie lange hinter sich, inzwischen bedeutet Leidenschaft, die Schwachstellen des Anderen bloßzulegen, dahin zu pieksen, wo es weh tut. So schmerzvoll, wie es nur sein kann, wenn man einander im wörtliche Sinn abgrundtief kennt. Ein zweites Paar, wesentlich jünger, und jede Menge Bourbon befeuern die emotionale Demontage.

„Die Figuren demaskieren sich gegenseitig. Alle sind auf der Suche nach Wahrheit in ihrem Leben, in ihren Beziehungen. Das ist nicht nur Zuckerschlecken, aber notwendig, damit es weitergeht“, sagt Dramaturg Thomas Blockhaus. Was auf der Bühne eskaliert sei im Kleinen dechiffrierbar für jedes Leben.

„Wir starten boulevardesk, um dann in die Ernsthaftigkeit überzugehen. Es ist eine offene Bühne, abstrakt gehalten wie eine Arena, in der alles verhandelt wird“, sagt Mey. In der Heeder sitzt das Publikum ganz nah am Geschehen. „Wir gehen tief in die Psyche der Figuren. Das war auch für die Schauspieler während der sechs, sieben intensiven Probenwochen hart und hat schon was mit ihnen gemacht.“

Als Paare treten Eva Spott (Martha) und Michael Ophelders (George) sowie Jannike Schubert (Honey) und Ronny Tomiska (Nick) auf. In drei Akten – „Gesellschaftsspiele“, „Walpurgisnacht“ und „Austreibung“ überschrieben – ringen sie miteinander, mit sich selbst und um ihre Würde.

Das Stück wurde 1962 in New York uraufgeführt. Die deutsche Übersetzung von Pinkas Braun, die auch der Inszenierung von Sascha Mey zugrunde liegt, ist am 13. Oktober 1963 am Berliner Schlossparktheater erstaufgeführt worden.