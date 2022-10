Die große Übersicht : Bisher 55 Martinszüge im Krefelder Stadtgebiet angemeldet

Krefeld Die Stadt hat bislang 55 Martinszüge (Stand 25. Oktober) in Krefeld genehmigt. Die gemeldeten Umzüge verteilen sich auf den Zeitraum von Mittwoch, 2., bis Samstag, 19. November.

Der November steht bevor. Bald schon reitet St. Martin wieder durch die Straßen, um den Mantel zu teilen, und die Kinder mit ihren selbst gebastelten bunten Laternen folgen ihm in Scharen. Überall wird derzeit noch fleißig an den Laternen gebastelt und das Singen der Martinslieder einstudiert.

Der erste Zug findet am 2. November in Bockum statt. Aufstellung ist vor der Herz-Jesu-Kirche an der Friedrich-Ebert-Straße.