Krefeld : Sanierung vom Platz der Wiedervereinigung

Krefeld Eigentlich sollte es schon im Februar losgehen. Jetzt beginnen die Arbeiten am Platz der Wiedervereinigung. Er war zuletzt verwahrlost, Anwohner beklagten die Zustände.

Der Platz war zuletzt zunehmend verwahrlost. Im vergangenen Jahr hatte sich sogar die Leitung des Seniorenwohnheims Seidencarrée in einem Brandbrief an die Stadtverwaltung und die Polizei gewendet und die Zustände auf dem Platz beklagt. Verschmutzung, öffentliches Urinieren und die Drogenszene sowie ein auch abends und nachts unerträglich hoher Geräuschpegel bestimmten das Bild des eigentlich schönen und großzügigen Platzes.

Es ist vorgesehen, den Platz entsprechend der historischen Konzeption zu sanieren. Er wurde in den 1990er Jahren nach Entwurfsplänen aus dem Ergebnis eines umfangreichen Gestaltungswettbewerbs angelegt. Der Platz ist durch eine großräumige Fläche mit rasterartig gepflanzten Bäumen geprägt, mit einem in der Mitte gelegenen großen Brunnen. Durch den hellen Wegebelag, die Freifläche und die Baumart hat der Platz einen mediterranen Charakter und bietet sich für verschiedenartige Nutzungen an, so zum Verweilen auf zahlreichen Bänken im Schatten der Bäume oder zum Boule-Spielen.