Krefeld: Sanierung des Stadthauses wird für Krefeld zum Millionengrab

Die Sanierung des Stadthauses steht kurz vor dem Aus. Die Kosten für das Projekt sind nicht mehr seriös kalkulierbar, die bisherige Planung der Stadtverwaltung zeigt sich zu fehlerhaft. Bislang war eine Investition von rund 70 Millionen Euro veranschlagt. In geheimer Runde im Rathaus ist diese Summe schon längst zu den Akten gelegt worden. Derzeit rechnen die Experten um Baudezernent Martin Linne mit Sanierungskosten von 83,5 Millionen Euro. Doch auch das muss nicht unbedingt der letzte Griff in die städtische Kasse gewesen sein. Für die Fachleute aus Verwaltung und Politik ist klar: Jede zusätzliche Änderung wird das Projekt weiter verteuern. Und das sei bei der Sanierung eines denkmalgeschützten und gleichzeitig recht maroden Hauses nicht ausgeschlossen, hieß es bei den Teilnehmern des Treffens. Fakt ist: Für das neue Heim der städtischen Mitarbeiter würden die Bürger - einschließlich der Finanzierung - mindestens 180 Millionen Euro aufbringen müssen. Ende offen. Für die Verwaltung entwickelt sich die ganze Angelegenheit langsam zu einem Fiasko. Im Juli 2016 hatte Linne das Gutachten zum Umgang mit dem Stadthaus vorgestellt. Spezialisten errechneten, was am günstigsten ist: Anmietung dezentraler Räume für die Verwaltung, Sanierung des Stadthauses in Eigenregie der Stadt, Sanierung über ein PPP-Modell (ein Privater saniert, die Stadt mietet an) oder ein Neubau. Ergebnis: Die PPP-Sanierung bekam den Zuschlag.