Sandra Torger : Krefelderin wird Shopping Queen

Die Begegnung mit Designer Guido Maria Kretschmer und sein Lob waren die größten Momente für Sandra Torger. Foto: Torger / Vox

Krefeld Sandra Torger hat Guido Maria Kretschmer begeistert und „Shopping Queen“ gewonnen. Die Krefelderin ist stolz, dass sie den Düsseldorfern gezeigt hat, wie gut es sich in ihrer Heimatstadt einkaufen lässt. Die Dreharbeiten waren für sie anstrengender als gedacht.

Volle Konzentration. Tief einatmen. Bloß nicht die Kontrolle verlieren. Und dann ist es doch passiert: „Als Guido kam, oooooh, da schossen mir die Tränen in die Augen“, sagt Sandra Torger. Dem Designer Guido Maria Kretschmer in seinem Berliner Showroom so nah gegenüber zu stehen, war für die 32-Jährige überwältigend. „Und dann hat er auch noch gesagt, dass mein Outfit das Highlight der Woche sei. Da war ich fassungslos und habe gar nicht registriert, dass ich gewonnen habe.“ Sandra Torger teilt sich den ersten Platz, und damit den Titel „Shopping Queen“, mit einer Düsseldorferin.

Das ist kein wirklicher Wermutstropfen. „Wir haben uns alle sehr gut verstanden, von den Punkten lagen wir auch sehr eng. Und über eine What’s-App-Gruppe sind wir in regem Kontakt“, erzählt die Einkaufskönigin. Vor allem in dieser Woche, in der die Folgen ausgestrahlt worden sind. Da schwappten viele Erinnerungen noch einmal hoch. Die Dreharbeiten waren im Sommer – und da war das Motto „Feine Beine“ nicht ideal, zumal nicht für Sandra Torger. Eine schwarze Strumpfhose wurde ihr vorgegeben, um die sie ein Outfit innerhalb von vier Stunden und mit einem Budget von 500 Euro bauen sollte. Das Angebot in den Boutiquen war noch überwiegend sommerlich.

Info Geheimnisse bis zur Fernsehausstrahlung Zu den Regeln von „Shopping Queen“ gehört, dass die Kandidatinnen nicht darüber sprechen, wie sie die Konkurrentinnen bewertet haben. Deshalb hat Sandra Torger mit Spannung auf die TV-Ausstrahlung gewartet.

Dass die 32-Jährige in Krefeld einkaufen wollte, hat sie zur Bedingung gemacht, denn der Sender Vox suchte laut Motto die Shopping Queen von Düsseldorf. „Ich hätte sonst gar nicht mitgemacht. Ich bin gebürtige und stolze Krefelderin. Ich wollte den Düsseldorfern zeigen, dass man auch in Krefeld ein geiles Outfit shoppen kann. Hier gibt es so schöne Boutiquen.“ Facebook-Kommentare, dass Krefeld hässlich und keine Einkaufsstadt sei, haben sie geärgert. Warum es keine reine Krefeld-Woche gab, darüber kann sie nur spekulieren. „Vielleicht weil es hier nicht so viele Läden gibt. Die wollen ja nicht immer die gleichen zeigen.“

Das Fahrzeug mit dem höchsten Wiedererkennungsfaktor: Das pinkfarbene Shopping-Mobil brachte Sandra Torger zu den Krefelder Läden. Foto: Torger

Das Vox-Team trifft Vorkehrungen. „Man muss vorher eine Liste der Läden einreichen, die wird geprüft. Dann kommen Vorschläge zurück und man kann auswählen.“ Was auf dem Bildschirm so spontan wirkt, ist gut vorbereitet. „Kurz bevor wir am Geschäft ankommen, ruft das Team dort an, damit zum Beispiel die Musik ausgestellt wird und es keine störende Geräuschkulisse gibt. Aber sonst ist alles ganz normal.“ Die Käuferin stürmt in den Laden, Kameramann, Tontechniker, Moderator und Shopping-Begeleitung hinterher. Sandra Torges ist mit ihrem Zwillingsbruder André Fücker losgezogen. „Der ist genauso mode-affin wie ich. Bei den Frauen, die ich gefragt habe, war die Begeisterung zwar groß, aber die Scheu vor der Kamera noch größer.“

An die Kamera hat auch Sandra Torges sich erst einmal gewöhnen müssen. „Seit 2012 habe ich die Sendung immer geguckt. Auf der Couch habe ich gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Dann wollte ich es wissen und habe mich beworben.“ Und sie hat festgestellt: Es ist schwierig. Denn bevor die Kandidatinnen in den pinkfarbenen Bus einsteigen dürfen, gibt es ein gründliches Auswahlverfahren. „Wir hatten ein Vorcasting mit Dreharbeiten bei mir zu Hause. Die Anfangsszene, die man kennt, in denen die Kandidatin die Tür öffnet, wurde quasi genauso gefilmt.“ Die Ergebnisse sichtet eine Jury, denn in jeder Stadt sollen möglichst unterschiedliche Charaktere zu sehen sein.

Ist es nicht komisch, sich beim Einkaufen und Anprobieren von Millionen Augen beobachten zu lassen oder dass fremde Menschen daheim im eigenen Kleiderschrank stöbern, die Lieblingssachen anprobieren und dazu Kommentare abgeben? , „Ach, man weiß ja worauf man sich einlässt. Man ist gut vorbereitet und hat genügend Zeit zum Aufräumen. Was man nicht zeigen will, schließt man einfach weg.“

Anstrengender als die ständig laufenden Kameras, die sie irgendwann einfach vergaß, und das helle Licht, das die Szene beleuchtet, fand sie die vielen Fragen, die der Moderator stellte. „Wir haben Zehn- bis Zwölf-Stunden-Drehtage, ständig wird man etwas gefragt. Auch bei der Kritik muss jeder von Kopf bis Fuß alles bewerten. Daraus schneiden sie dann zusammen, was sie brauchen. Das ist schon anstrengend, aber es macht total Spaß.“

Sie hat sich ganz auf das Abenteuer eingelassen. „Ich war Wochen vorher schon nicht mehr in der Stadt. Ich wollte nicht wissen, welches Angebot die Läden haben, damit ich mich ganz spontan in die Aufgabe stürzen konnte“, erklärt sie. Was die Kandidatin vorher nicht auf dem Schirm hatte: Vom Zeitbudget fürs Einkaufen wird nicht nur die Fahrt im pinkfarbenen Bus abgezogen: „Auch die Kurzinterviews und das Präsentieren der Modeteile für die Kamera, damit Guido sie sehen und kommentieren kann, gehen von der Zeit ab.“ Und für Frisur und Make up bei Mod’s Hair wollte sie mindestens eine Dreiviertelstunde Zeit haben.