Krefeld : Samstag: Weltklasse im Show Dance - aber auch Tanzen für Jedermann

2009 war das Seidenweberhaus letztmalig Gastgeber einer Tanzveranstaltung, die damals auch der TC Seidenstadt ausgerichtet hat. Foto: Thomas Lammertz

Krefeld Bei Martin Pastor, Vorsitzender des TC Seidenstadt Krefeld, ist die Anspannung der vergangenen Tage der Freude gewichen. Mit der Grand-Prix-Serie des Deutschen Tanzsportverbandes in der Professional Division, verbunden mit den Deutschen Meisterschaften im Show Dance, richtet sein Verein am Samstag im Seidenweberhaus immerhin zu den Klängen einer Live-Band einen gesellschaftlichen Höhepunkt aus, bei dem nicht nur selber das Tanzbein geschwungen, sondern auch aus sportlicher Sicht viel an Weltklasse-Tänzern geboten wird.

"Wenn ich am Samstag noch angespannt bin, dann habe ich im Vorfeld etwas falsch gemacht", sagt Pastor und sieht der Tanzveranstaltung gelassen entgegen.

Laut seiner Aussage ist das Seidenweberhaus bereit, es müssen nur noch letzte Details abgesprochen werden. Am Freitag beginnt der Aufbau, und einen Tag später erfolgt ab 18.30 Uhr der Einlass. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Schon ab 15 Uhr ertönen im Saal des Seidenweberhauses die ersten Musikklänge. Nach einem strengen Ablaufplan dürfen die elf Tanzpaare dann jeweils maximal zehn Minuten eine sogenannte Stellprobe vornehmen, um sich mit den Gegebenheiten der Tanzfläche vertraut zu machen. "Die Paare möchten sich natürlich so positionieren, dass sie von den Wertungsrichtern optimal gesehen werden. Zusätzlich erfolgt noch eine Überprüfung, ob auch regelkonform getanzt wird", erklärt Pastor weiter. Immerhin gilt es im Standard und Latein, von den fünf Einzeltänzen mindestens drei Tanzstile in einer Zeit von einer Minute und 40 Sekunden vorzuführen. Beim Show Dance sind es sogar 3:30 Minuten, wobei der Eröffnung und dem Abschluss des jeweiligen Tanzes 15 Sekunden ohne Bewertung zugebilligt werden. Die Charaktere der Tänze müssen dann so ausgeführt werden, dass sie nicht nur an der Musik erkennbar sind, sondern auch an der Bewegung. Ab 19 Uhr gibt es zunächst ein Teacher & Student-Turnier, zu dem sieben Paare gemeldet sind und bei dem nur die Leistung des "students", der Schüler, bewertet wird. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Die Profitänzer bitten zum Tanz, zwischen den einzelnen Darbietungen hat das Publikum gleich siebenmal für je 20 Minuten die Gelegenheit, selber die Tanzfläche zu stürmen.



"Dafür haben wir mit der Feedback Dancing Band extra eines der besten Tanzorchester an diesem Abend dabei", hofft Pastor das auch Kurzentschlossene noch den Weg ins Seidenweberhaus finden.

Die Abendkasse bis kurz vor Beginn geöffnet, es können auch noch unter www.dancesportevent-tcs.de oder per Telefon unter 0170-8145406 Karten geordert werden.

(RP)