Große Sammelaktion in Krefeld-Uerdingen Hilfe für die Erdbebenopfer

Von Krefeld, Deutschland und halb Europa geht eine privat organisierte Welle der Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzraum aus. In Uerdingen zum Beispiel gibt es am Dienstag mindestens drei Sammelpunkte, an denen Hilfsgüter für das Katastrophengebiet gesammelt werden: auf einem kleinen Hof neben dem Döner- und Pizzarestaurant Genc, am Kiosk am Parkplatz Roettgen und in der nahe gelegenen Moschee. „Wir haben gestern gleich nach der Nachricht von der Katastrophe einen Aufruf bei Facebook veröffentlicht und angefangen zu sammeln“, berichtet Rahal Khalili, der das Restaurant betreibt. „Morgen kommt ein 40-Tonner, holt die Sachen ab und fährt sie ins Katastrophengebiet in die Türkei.“