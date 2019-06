Großauftrag für Siemens : Russen ordern 13 Hochgeschwindigkeitszüge

Krefeld Das Krefelder Erfolgsmodell Velaro Russ überzeugt erneut: Die Russischen Eisenbahnen bestellen bereits zum dritten Mal neue Züge. Der Großauftrag beinhaltet auch die zukünftige Wartung und hat einen Wert von 1,1 Milliarden Euro.

Für die mehr als 2000 Beschäftigen im Siemens-Zugwerk in Uerdingen an der Duisburger Straße ist es einmal mehr eine Bestätigung ihres Könnens. Die Russischen Eisenbahnen (RZD) bestellten erneut 13 moderne Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro Russ. Das teilte die Siemens Mobility GmbH am Freitagabend mit. Der Auftragswert für die 130 Wagen und deren Wartung beträgt 1,1 Milliarden Euro. Es sei bereits der dritte Großauftrag aus Russland, erklärte das Unternehmen gestern. Schon in den Jahren 2006 und 2011 orderten die RZD jeweils acht neue Züge, die in den extremen Witterungsbedingungen seit Jahren zuverlässig ihren Dienst tun. Das Auftragsvolumen damals lag bei jeweils rund 600 Millionen Euro. Gebaut wurden die Züge in Krefeld, auf Herz und Nieren geprüft wurden sie in Wildenrath auf der eigenen Siemens-Teststrecke.