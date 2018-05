Krefeld : Rundgang durch den Südbezirk "Henger de Bahn"

Krefeld Aufgrund des großen Interesses werden die Stadtteilführungen im Südbezirk wiederholt. Bei der ersten von drei Touren mit Namen "Henger de Bahn" werden wird die Gegend rund um den Südbahnhof auf Spuren von Industrie- und Gewerbegeschichte untersucht. Martin Schiffmann berichtet über historische Industriegebäude wie Papierfabrik, Eisengießerei, Gaswerk und Tapetenfabrik informiert. Der Rundgang beginnt am Samstag, 12. Mai, um 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz am Südeingang des Hauptbahnhofs. Nächste Haltepunkte werden die ehemalige Genossenschaft für Konsum, der Platz des ehemaligen Bahnpostamts, eine ehemalige Spedition für Luftfracht und der Südbahnhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Saumstraße werden Hofeingänge erkundet. Die Spuren des ehemaligen Güterbahnhofs an der Viersener Straße führen auf Hofgelände, wo einst in Gießereien bzw. Margarinevertrieben gearbeitet wurde. Beim Ergehen eines Viertels wird manch ein Hinterhof entdeckt werden können. Oft waren dort Handwerksbetriebe angesiedelt. Das ehemalige Seidenweberei-Gelände ist zu Wohnraum umgewidmet worden. Die Teilnehmer und Bewohner des Südbezirks erzählen über ihre ehemaligen Wirkstätten. Stadtführer Schiffmann ergänzt, was aus den Firmen, ihren Besitzern und Gesellschaftern geworden ist.

Der Rundgang endet beim Klinikum an der Kölner Straße. Anmeldungen sind erforderlich unter www.werkhaus-krefeld.de/16678/henger-de-bahn-2018-2/ oder telefonisch unter 02151 801211. Die Teilnahme-Gebühr beträgt zehn Euro, ermäßigt fünf Euro.

(RP)