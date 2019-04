Schnelle Lösung versprochen : Hülser demonstrieren für ein naturnahes Freibad

Krefeld Rund 70 Bürger trafen sich auf dem Hülser Markt und diskutierten mit Vertretern von Stadt und Politik über ihr Bad.

(svs) Rund 70 Personen haben sich am Samstagmorgen am Hülser Marktplatz versammelt, um für den Erhalt des Hülser Bades zu demonstrieren. Dabei fragten sich nicht wenige Betrachter angesichts der politischen Diskussion, weshalb die Kundgebung überhaupt als notwendig angesehen wurde. Immerhin haben bereits im Vorfeld alle politischen Parteien, der Sportausschuss und die Verwaltung deutlich signalisiert, dass das Bad so schnell wie möglich wieder ertüchtigt werden solle. Auch, dass die Mittel dafür kurzfristig bereitgestellt werden, zeichnet sich längst ab. Eine Diskussion über das „ob“ ist also faktisch nicht existent.